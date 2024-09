F1 : Calvaire chez Red Bull, catastrophe à venir pour Verstappen ?

Jean de Teyssière

Max Verstappen peut-il perdre le titre qui lui tendait les bras il y a à peine trois mois ? Depuis le Grand Prix d’Espagne, le pilote néerlandais n’a plus gagné, soit depuis sept courses. Une disette inédite, qui n’est plus arrivée depuis quatre ans, en 2020. C’est d’ailleurs la dernière fois qu’il n’a pas été champion du monde…

McLaren est en train de réaliser une saison exceptionnelle. De retour au sommet après 10 ans de difficultés, l’écurie anglaise, avec ses pilotes Lando Norris et Oscar Piastri est en très bonne position pour remporter le titre de champion du monde des constructeurs. A Bakou ce week-end, ils sont passés devant Red Bull et rien ne semble les empêcher d’aller au bout.

F1 : En pleine galère, Verstappen fait une belle annonce ! https://t.co/DVY2dUMTQm pic.twitter.com/GvD9CNwkRG — le10sport (@le10sport) September 16, 2024

Verstappen enchaîne une septième course sans victoire

Chez Red Bull, on est déjà résigné à l’idée de ne pas être champion du monde des constructeurs cette année. Helmut Marko l’a annoncé après le Grand Prix d’Azerbaïdjan : « Garder le titre de champion du monde des constructeurs ? Irréaliste. Nous devons maintenant faire attention à ne pas perdre également le championnat des pilotes, mais nous n’avons perdu que trois points ici. Ce n’est pas grave. Je pense que Red Bull finira au mieux troisième au classement par équipes si les choses continuent comme ça. Ferrari a aussi une bonne voiture. Il sera difficile pour Red Bull de conserver la deuxième place. »

Une perte du titre possible ?

Max Verstappen et Red Bull ont donc enchaîné un septième Grand Prix sans la moindre victoire. La dernière fois que c’était arrivé, c’était en 2020 et c’est la dernière année où Max Verstappen n’a pas soulevé le titre de champion du monde. Lors de ses trois titres de champion du monde, sa plus longue période de disette était de trois Grands Prix, en 2021. Heureusement pour lui, il lui reste un matelas confortable de 59 points, mais ça peut aller très vite en Formule 1, surtout qu’il reste sept Grands Prix. Le calcul est simple, si Lando Norris rattrape 9 points par Grand Prix, il sera champion du monde.