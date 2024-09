F1 - Mercedes : Lewis Hamilton annonce un nouveau «calvaire»

Pierrick Levallet

Le Grand Prix d’Azerbaïdjan n’aura pas été une franche réussite pour Mercedes ce dimanche. Si George Russell a décroché une troisième place assez surprenante, Lewis Hamilton a quant à lui terminé en neuvième position. Le septuple champion du monde a d’ailleurs avoué avoir vécu un nouveau calvaire au volant de sa Mercedes.

Vainqueur du Grand Prix d’Azerbaïdjan ce dimanche, Oscar Piastri a certainement vécu une meilleure course que Lewis Hamilton. Le septuple champion du monde a terminé en neuvième position, alors que son coéquipier George Russell est arrivé à la troisième place. Le futur pilote de Ferrari a d’ailleurs avoué qu’il avait vécu un véritable calvaire au volant de sa Mercedes sur la piste de Bakou.

«C'était la façon la plus bizarre de piloter»

« C'était probablement le pire équilibre que j'aie jamais eu. J'avais tellement [de grip à] l'avant et pas à l'arrière. Je devais tirer sur la direction pour casser l'adhérence à l'avant et faire glisser [la voiture] dans chaque virage. C'était la façon la plus bizarre de piloter, un calvaire. Je savais que nous ne pourrions pas dépasser aujourd'hui. [Bakou] est l'un de ces circuits. Je ne sais pas pourquoi notre rythme était si mauvais par rapport à samedi » a confié Lewis Hamilton dans des propos rapportés par Motorsport.com.

Mercedes mise sur le Grand Prix d'Austin

Toto Wolff, lui, a indiqué que Mercedes avait choisi de changer le moteur de la monoplace de Lewis Hamilton afin de se garantir de meilleures chances à Austin puisqu’il s’attendait à une course difficile en Azerbaïdjan. « Je pense qu’il y a deux philosophies différentes et nous en avons longuement discuté. La première consiste à avaler la pilule ici, car en partant de la septième place, on ne sait pas ce que ça aurait donné, et ensuite à le faire à Austin. Mais nous pensons qu’Austin est une opportunité et c’est donc la décision que nous avons prise. Je ne sais pas si c’est une bonne ou une mauvaise décision, mais il s’en est fallu de peu » a expliqué le patron de Mercedes. À voir si leur coup de poker se révélera payant.