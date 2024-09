F1 : «Incroyable», Alonso s’enflamme pour la dernière recrue d’Aston Martin

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir acté son départ de Red Bull, Adrian Newey a finalement décidé de s’engager avec Aston Martin, qu’il rejoindra à partir de 2025 et dont l’arrivée a été officialisée ce mardi. Présent lors de sa présentation, Fernando Alonso n’a pas caché sa joie de le voir débarquer chez l’écurie britannique.

Comme attendu ces derniers jours, Adrian Newey a finalement choisi Aston Martin. Le concepteur des monoplaces de Red Bull, avec qui le divorce avait été acté il y a plusieurs mois, rejoindra l’écurie britannique à partir de 2025. Lawrence Stroll a mis les moyens nécessaires pour réussir à s’attacher les services d’Adrian Newey, qui s’est engagé pour 120M€ sur cinq ans, avec également une participation au sein d’Aston Martin estimée à 75M€.

« Grâce à Adrian, à son talent et à ses voitures, nous nous sommes tous améliorés »

S’il a plusieurs fois croisé sa route ces dernières années, Fernando Alonso s’est réjoui d’avoir enfin l’opportunité de collaborer avec Adrian Newey. « Nous nous sommes battus l'un contre l'autre pendant de nombreuses années. Je dirais qu'il était plus une source d'inspiration [qu'un rival] et je pense que grâce à Adrian, à son talent et à ses voitures, nous nous sommes tous améliorés - en tant que pilotes, ingénieurs, équipes, nous avons tous dû mettre la barre plus haut grâce à lui pour pouvoir être compétitifs », a déclaré l’Espagnol, dans des propos relayés par Motorsport.com.

« Ce sera une opportunité professionnelle incroyable de travailler avec Adrian »

« C'est un jour incroyable pour l'équipe. La vision de Lawrence prend forme et avec ce bâtiment, avec Adrian, avec Honda, Aramco, une nouvelle soufflerie, c'est définitivement l'équipe du futur, je dirais », a ajouté Fernando Alonso. « Pour moi, ce sera une opportunité professionnelle incroyable de travailler avec Adrian et de continuer à porter cette couleur verte, ce dont je suis fier. Mais aussi, d'un point de vue personnel, c'est une opportunité incroyable de travailler avec des personnes dont on peut apprendre tant de choses. Je parlais avec Lance il y a quelques semaines : c'est une chance incroyable que nous avons d'en être témoins et de travailler avec Lawrence et tout le monde chez Aston Martin, nous apprenons certainement beaucoup de choses sur la piste, mais aussi en dehors de la piste, et cela fait partie de notre croissance. »