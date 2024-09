F1 : Le boss de Mercedes fait une étrange confidence

Jean de Teyssière

Habituellement, les écuries de Formule 1 espèrent toutes se placer le plus haut possible au classement. Et bien ce n’est pas le cas de Mercedes. L’écurie allemande, qui a retrouvé un bel allant depuis le début de l’été peut jouer le podium mais Toto Wolff avoue qu’une quatrième place serait mieux, car elle permettrait d’avoir plus de temps pour construire la nouvelle monoplace de 2026, avec les nouvelles réglementations.

En 2026, la Formule 1 entrera dans une nouvelle ère. La réglementation sur les moteurs va drastiquement être bousculée avec de nombreux changements mécaniques mais aussi du carburant 100 % durable. L’écurie favorite pour cette nouvelle réglementation n’est autre que Mercedes. Après une longue période de domination, achevée en 2021 avec la victoire de Max Verstappen, l’écurie allemande prépare son retour au sommet de la Formule 1.

«Nous ne sommes que quatrièmes avec peu d’espoir de troisième place»

En attendant, Mercedes, qui a déjà remporté trois Grands Prix cette saison, choisi de rester dans l’ombre. Toto Wolff, le dirigeant de Mercedes, l’explique dans des propos rapportés par Nextgen-Auto : « Il reste encore sept courses. Nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers car nous voulons également fixer la direction du développement de la nouvelle voiture, car nos performances l’année prochaine en dépendront. Ce n’est pas comme si nous criions ’Hourra ! Nous ne sommes que quatrièmes avec peu d’espoir de troisième place’. »

«Cela peut apporter des avantages d’être quatrièmes»

« Mais cela peut aussi apporter des avantages car 2025 sera surtout consacrée à la F1 de 2026, poursuit Toto Wolff. En tant que quatrième équipe au classement, nous avons plus de temps en soufflerie, et cela peut nous aider beaucoup dans le développement l’année prochaine. » Mercedes a tout le temps de construire la meilleure monoplace possible, que conduiront George Russell et le remplaçant de Lewis Hamilton, qui pourrait être Kimi Antonelli.