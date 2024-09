F1 : Verstappen recadre un ancien pilote de Red Bull !

Jean de Teyssière

Le monde de la Formule 1 ne fait pas de cadeau. Daniel Ricciardo peut en être témoin. L’ancien pilote de Red Bull a connu des moments compliqués depuis son départ de l’écurie en 2018. Après des passages chez Renault et McLaren, l’Australien est revenu dans le giron Red Bull, mais chez AlphaTauri, aujourd’hui Racing Bulls. Et son temps est compté même si Max Verstappen lui enjoint de ne pas s’apitoyer sur son sort.

Ils sont nombreux, les jeunes pilotes à attendre leurs heures. Oliver Bearman chez Ferrari, Kimi Antonelli chez Mercedes ou encore Liam Lawson chez Red Bull. Pour l’un d’entre eux c’est bientôt l’heure.

F1 : Verstappen face à un énorme défi ! https://t.co/9uZPLqJo5z pic.twitter.com/TFWrlEFKV8 — le10sport (@le10sport) September 19, 2024

Ricciardo écarté de Racing Bulls ?

A Bakou, Daniel Ricciardo a terminé à la 13ème place. Les performances du pilote australien ne sont pas du goût de l’écurie sœur de Red Bull, qui envisagerait même de le remplacer dans les dernières courses par Liam Lawson. Une situation que vit mal le troisième du championnat du monde 2016 avec Red Bull. Il peut en tout cas compter sur le soutien de son ami et ancien partenaire, Max Verstappen qui dit de lui, dans des propos rapportés par Nextgen-Auto : « Daniel est un gars formidable. Je pense qu’il a prouvé qu’il était un grand pilote de F1. C’est un de mes amis. »

«Je ne pense pas qu’il doive s’apitoyer sur son sort»

« Je pense qu’en général, se retrouver toujours dans ce genre de situation n’est jamais agréable. Je ne pense pas qu’il doive s’apitoyer sur son sort, poursuit Verstappen. Parfois, les choses peuvent ne pas se passer comme on le souhaite à certaines étapes de sa carrière, mais on a quand même accompli beaucoup de choses - plus que ce dont personne ne pourrait rêver dans sa vie. Même si c’est sa dernière course ou quoi que ce soit, on peut toujours se remémorer quelque chose d’incroyable que peu de gens peuvent accomplir et faire autre chose peut-être dans la vie. Pourquoi pas ? Beaucoup d’autres séries de courses l’attendent. Peut-être juste se détendre à sa ferme, s’amuser beaucoup. C’est un gars formidable. Peu importe que vous méritiez d’être ici ou non. Beaucoup de gens méritent d’être ici. Certains ne le méritent pas – c’est la vie. C’est comme ça dans tous les sports. Il est très difficile de commenter ces choses-là, car on ne peut pas voir ce qui se passe au sein d’une autre équipe. »