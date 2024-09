F1 : Un accord secret entre Mercedes et Verstappen ?

Pierrick Levallet

Alors que Lewis Hamilton a décidé de quitter Mercedes pour rejoindre Ferrari en 2025, l’écurie allemande a choisi de le remplacer par Kimi Antonelli. Toutefois, Toto Wolff serait en train d’essayer d’attirer Max Verstappen dans son équipe. Le directeur de Mercedes aurait d’ailleurs trouvé un accord secret pour un éventuel transfert du Néerlandais en 2026.

Alors qu’il était bien parti pour rafler un quatrième titre de champion du monde consécutif en 2024, Max Verstappen voit finalement la concurrence revenir dangereusement sur lui. Le pilote de Red Bull n’a plus gagné depuis le Grand Prix d’Espagne en juin dernier. Le Néerlandais vit un véritable calvaire en ce moment, ce qui pourrait le pousser à revoir ses plans pour son avenir si jamais la situation ne s’améliore pas en 2025.

F1 - GP d’Azerbaïdjan : Le coup de gueule de Verstappen après le crash https://t.co/Ls8woXkB8i pic.twitter.com/5O8jYiKqCB — le10sport (@le10sport) September 17, 2024

Un pacte scellé entre Toto Wolff et Jos Verstappen ?

Et dans cette optique, Mercedes serait en train de tenter sa chance avec Max Verstappen. Kimi Antonelli remplacera Lewis Hamilton la saison prochaine, mais l’écurie allemande essayerait d’attirer le triple champion du monde dans son équipe pour 2026. D’après les informations de F1-Insider, il existerait même un accord secret « scellé par une poignée de main » entre Toto Wolff et Jos Verstappen concernant un potentiel transfert de son fils Max après 2025. Autrement dit : la porte reste fermée pour la saison prochaine mais serait ouverte pour 2026.

Verstappen essaye de redresser la barre chez Red Bull

En attendant, Max Verstappen fait de son mieux pour redresser la barre chez Red Bull. Le pilote de 26 ans s’est d’ailleurs montré plutôt optimiste après le Grand Prix d’Azerbaïdjan ce dimanche. « La voiture se comportait beaucoup mieux qu'auparavant. On s'est peut-être trompé dans le setup mais on essaiera de faire mieux. On essaiera d'optimiser les réglages, de comprendre ce que l'on a fait de travers ici » a confié Max Verstappen, qui a terminé 5e. Reste à voir si Red Bull saura poursuivre sur la bonne voie pour permettre au Néerlandais de se battre sérieusement pour la victoire à Singapour le 22 septembre.