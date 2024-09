F1 : Calvaire chez Red Bull, Verstappen hallucine

Pierrick Levallet

Écurie dominatrice de la F1 en 2022 et 2023, Red Bull semblait bien partie pour tout rafler en 2024. Mais rien ne va plus au sein de l’écurie autrichienne depuis quelques semaines. Max Verstappen n’a plus remporté une seule course depuis le Grand Prix d’Espagne. Et le Néerlandais avoue être assez surpris par ce calvaire.

Rien ne va plus chez Red Bull depuis quelques temps. L’écurie autrichienne, qui a vu son grand ingénieur Adrian Newey claquer la porte pour rejoindre Aston Martin, n’est plus vraiment l’équipe dominatrice en F1. Max Verstappen n’a plus remporté une seule course depuis le Grand Prix d’Espagne en juin dernier. Toujours leader du classement des pilotes, le Néerlandais voit la concurrence revenir sur lui à vitesse grand V. Le triple champion du monde en titre avoue d’ailleurs être assez surpris par un tel calvaire.

F1 - GP de Singapour : Une course historique pour Verstappen et Hamilton ! https://t.co/yOmcdTFLI5 pic.twitter.com/jpUdigoqOC — le10sport (@le10sport) September 20, 2024

«C’est étrange et surprenant»

« C’est une saison qui nous met à l’épreuve. Cela a bien commencé, mais je me prépare toujours à ne pas avoir d’attentes démesurées. Je n’aurais jamais pensé que ce serait pareil que l’année dernière, mais je ne savais pas que cela changerait aussi radicalement. C’est étrange et surprenant. Il est temps de rester calme et de travailler avec l’équipe pour faire un meilleur travail » a expliqué Max Verstappen dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

«Nous devons apprendre à devenir meilleurs sans lui »

Le pilote de Red Bull s’est ensuite livré sur le départ d’Adrian Newey, qui n’a pas arrangé les affaires de l’écurie autrichienne ces dernières semaines. « Les gens en parlent toujours mais je préfère regarder vers l’avenir. On peut essayer de penser à ce qui est différent, mais cela ne changera pas la situation. Au lieu de cela, nous devons regarder vers l’avenir et apprendre à devenir meilleurs sans lui » a lancé Max Verstappen. Le message est clair. Reste maintenant à voir si le pilote de 26 ans saura mettre fin à sa mauvaise série ce dimanche à Singapour.