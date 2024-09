F1 : «Illégal», Red Bull en colère contre McLaren !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A la veille du Grand Prix de Singapour, la situation a bien changé depuis le début de la saison. L'écurie Red Bull n'est plus du tout souveraine comme c'était le cas il y a encore quelques mois. Le constat est sans appel : au classement des constructeurs, c'est McLaren qui a pris la main désormais après le Grand Prix d'Azerbaïdjan la semaine dernière. De quoi susciter beaucoup de réactions sur la réussite de l'écurie britannique.

En pleine controverse à propos de son aileron arrière, McLaren a vu la FIA intervenir pour lui demander de modifier cette partie de la voiture que beaucoup pensent à l'origine de son récent succès en Formule 1. En tout cas, cette histoire a suscité de nombreuses réactions, comme c'est le cas pour Sergio Pérez, en grande difficulté chez Red Bull cette année.

« Cette voiture est illégale »

Si Max Verstappen a toujours de l'avance sur Lando Norris au classement des pilotes, l'écurie Red Bull a vu McLaren lui passer devant après Bakou. Chez l'écurie du triple champion du monde, on peste face à la situation. « Pour moi, il est clair que McLaren dépasse le cadre réglementaire et que cette voiture est illégale. On voit clairement l’aileron arrière plier. Mais la FIA a effectué les tests et il semble que leur monoplace soit légale, je suis étonné… En plus, ils ont participé à plusieurs courses avec cet aileron » avait déclaré Sergio Pérez d'après des propos rapportés par RMC Sport avant une clarification de la FIA.

La FIA réagit

Alors que les pilotes tenteront de briller lors du Grand Prix de Singapour ce week-end, la FIA a effectivement jugé qu'il y avait un problème avec l'aileron arrière de McLaren. Cette pièce de la voiture n'est pas considérée comme illégale mais l'équipe britannique devra apporter quelques modifications. A voir si cela aura un impact particulier sur les performances en course...