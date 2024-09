F1 : Coup de poker de Mercedes, Hamilton jubile

Pierrick Levallet

Lewis Hamilton entamera le Grand Prix de Singapour dans une bonne position ce dimanche. Le futur pilote de Ferrari démarrera à la troisième place au volant de sa Mercedes. Le septuple champion du monde a d’ailleurs tenu à féliciter les ingénieurs, qui ont travaillé d’arrache-pied pour lui fournir une voiture plutôt performante ce week-end.

«C’était une sensation formidable»

« J’ai travaillé très dur pour améliorer mes performances en qualifications et pour revenir aux avant-postes le samedi. La voiture a repris vie aujourd’hui et nous avons connu l’un de nos meilleurs samedis depuis un moment. C’était une sensation formidable » a d’abord expliqué le pilote de Mercedes dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

«Ils ont fait un gros effort pour mettre la voiture dans une bonne position»

« Faire un seul effort en Q3 après le drapeau rouge était délicat, et il restait peut-être un peu de réserve dans la voiture, mais dans l’ensemble, je suis vraiment reconnaissant de ce que nous avons accompli aujourd’hui. Je tiens également à remercier chaleureusement tout le monde dans le garage. Nous avons évolué de manière équilibrée tout le week-end et ils ont fait un gros effort pour mettre la voiture dans une bonne position. Nous partons maintenant d’une position solide pour nous battre pour le podium demain. Nous ne savons pas exactement où se situera notre rythme de course par rapport aux autres, mais avec les changements que nous avons effectués pendant la nuit, nous avons l’impression d’avoir progressé depuis vendredi. Nous allons tout donner dimanche » a ensuite ajouté Lewis Hamilton. Reste maintenant à voir si le pilote de 37 ans saura tirer profit de sa troisième place pour éventuellement décrocher une nouvelle victoire à Singapour ce dimanche.