F1 : «En colère», Hamilton s’est battu avec Mercedes

Unique pilote du top 10 à s'élancer en pneus tendres lors du Grand Prix de Singapour, Lewis Hamilton a vécu un calvaire et n'a pas caché qu'il était très en colère en découvrant que le reste des pilotes de tête étaient chaussés de gommes médiums. Troisième sur la grille de départ et seulement sixième à l'arrivée, le septuple champion du monde a révélé qu'il s'était battu avec Mercedes pour une autre stratégie.

Troisième sur la grille de départ du Grand Prix de Singapour, Lewis Hamilton a surpris en partant avec des pneus tendres alors que tout le monde avait opté pour des gommes mediums. Un choix qui n'a d'ailleurs pas porté ses fruits puisque le Britannique n'a finalement terminé que sixième de la course. Et le pilote Mercedes n'a clairement pas apprécié de se retrouver avec une stratégie totalement décalée du reste des leaders.

«J’étais tellement en colère»

« Ce n’était pas drôle. Nous nous sommes réunis le matin avant la course et la nuit précédente, ils avaient déjà mentionné qu’ils aimeraient séparer les voitures. J’étais un peu perplexe, car dans le passé, lorsque nous étions dans cette position, si George s’était bien qualifié, comme il le fait habituellement, et que je n’étais pas dans le top 10 ou quelque chose comme ça, alors nous partagions les stratégies. Mais quand nous étions si proches, cela n’avait pas de sens pour moi et je me suis battu aussi fort que possible pour passer sur le pneu médium, mais l’équipe a continué à me suggérer de partir sur le pneu tendre. Quand ils ont enlevé les couvertures de pneus, tout le monde était sur les mediums. J’étais tellement en colère. Dès ce moment-là, j’étais frustré. J’ai fait de mon mieux pour suivre les gars devant moi, mais ils étaient trop rapides. Ensuite, j’ai juste essayé de faire durer ce pneu aussi longtemps que possible. J’ai dû m’arrêter au 17e tour et j’ai su dès ce moment que la course était finie pour moi parce que le pneu dur allait être difficile à utiliser dans cette chaleur. Nous nous sommes battus avec l’équilibre de la voiture tout au long du week-end. Nous avons changé tellement de choses différentes. Nous avons fait une très bonne qualification, mais malheureusement la course a été trop difficile pour nous », a lâché le septuple champion du monde dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com.

Toto Wolff reconnaît l'erreur de Mercedes

D'ailleurs, Toto Wolff a reconnu que Mercedes avait commis une erreur stratégique avec Lewis Hamilton : « Nous avons pris une décision basée sur les courses historiques de Singapour, où il s’agit essentiellement d’une procession, à la manière de Monaco, et nous avons pensé que le pneu tendre lui donnerait une opportunité au départ. C’était à peu près la seule possibilité de dépassement. C’est une mauvaise décision que nous avons prise tous ensemble. Cela ressemblait à un bon décalage, mais avec la dégradation du pneu arrière que nous avions, il n’y avait qu’une seule façon de faire, et c’était en arrière. Il y avait donc une logique derrière cette décision, mais elle était évidemment contraire à ce que nous aurions dû décider. Et elle ne masque pas le fait que la voiture est trop lente. C’était une très mauvaise course de notre part. Il ne s’agit pas de regarder les positions, quatrième et sixième, ce n’est pas bon, surtout quand vous partez troisième et quatrième ».