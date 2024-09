F1 : Red Bull, McLaren… Leclerc jette l’éponge !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Avec 441 points, Ferrari n’est pas si loin de Red Bull et McLaren au classement constructeur, eux qui comptent respectivement 475 et 516 unités. Mais selon Charles Leclerc, la Scuderia n’a pas la monoplace lui permettant d’être un candidat au titre, estimant que l’écurie britannique a une meilleure voiture, et de loin.

Après avoir enchaîné quatre podiums consécutifs, dont une victoire à Monza, Charles Leclerc est retombé à la cinquième place le week-end dernier lors du Grand Prix de Singapour. La Scuderia Ferrari n’est pas distancée pour autant au classement constructeur, avec 34 points de retard sur Red Bull et 75 sur McLaren, mais battre l’écurie britannique semble très compliqué pour le Monégasque.

« McLaren a encore une meilleure voiture que nous, et de loin »

« Autant les deux dernières courses ont été bonnes, autant nous devons être prudents pour ne pas avoir de fausses attentes, car McLaren a encore une meilleure voiture que nous, et de loin. Nous avons certaines pistes où nous serons très proches, et d’autres où nous serons plus loin. Donc, je ne nous vois pas trop dans la lutte, mais s’ils commettent des erreurs (chez McLaren), nous pourrions nous retrouver dans ce combat devant, comme c’est le cas maintenant », a déclaré Charles Leclerc, dans des propos relayés par Nextgen-Auto.

« Je ne pense pas que nous soyons encore au niveau pour nous battre pour le titre »

« Avant le Grand Prix de Singapour, nous étions assez proches, et nous n’avons jamais vraiment eu la voiture la plus rapide, à part à Monaco, peut-être, et à Monza où nous étions également assez forts. Mais même à Monza, on pourrait discuter... enfin. Je pense que si nous restons constants et évitons trop d’occasions manquées... nous ferons le compte à la fin, et j’espère que cela suffira pour obtenir le titre des constructeurs. Mais sur le rythme pur, je ne pense pas que nous soyons encore au niveau pour nous battre pour le titre », a ajouté Charles Leclerc, qui semble donc bien pessimiste concernant les chances de titre de Ferrari.