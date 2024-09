F1 - GP de Singapour : Leclerc frustré, Ferrari balance !

Pierrick Levallet

Le week-end du Grand Prix de Singapour ne se sera pas déroulé exactement comme prévu pour Ferrari. Après un samedi compliqué, Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr ont obtenu de meilleurs résultats le dimanche pendant la course. Le Monégasque se serait néanmoins montré frustré après le Grand Prix, chose que Frédéric Vasseur semble comprendre.

Ce dimanche lors du Grand Prix de Singapour, Charles Leclerc s’est contenté d’une cinquième place. Le Monégasque a fait les frais d’un samedi et d’une séance de qualifications plutôt décevante au volant de sa Ferrari. Le pilote de 26 ans a montré des choses très intéressantes pendant la course. Charles Leclerc roulait même à un rythme similaire à Lando Norris, ce qui a eu le don de le frustrer puisqu’il aurait pu obtenir un bien meilleur résultat sur la piste de Singapour. Frédéric Vasseur semble d’ailleurs comprendre la position du pilote de Ferrari.

«Charles a fait une fin de course exceptionnelle»

« On ne peut pas être content d'être cinquième et septième sur un week-end de course mais [content] du dimanche en tout cas oui, très. Je pense qu'en partant neuvième et dixième à Singapour, sans abandon devant, on a fait une course très sérieuse, très rapide, où on a été un peu agressifs sur la stratégie - on a [séparé] les deux voitures - et Charles a fait une fin de course exceptionnelle, dans le rythme de Norris. Donc, quelque part, ça augmente un peu la frustration du samedi raté mais c'est aussi bien pour les six courses qui restent » a expliqué le directeur de chez Ferrari dans des propos rapportés par Motorsport.com.

«Il faut que l'on soit fiers de la performance»

« Un peu déçu pour hier, mais aujourd'hui on a maximisé le résultat et on a fait un très bon job. Des fois, ça tient à très peu : sur un tour en Q3, on peut passer d'un très bon week-end à un très mauvais. Du coup, ça nous a mis un petit peu en difficulté pour aujourd'hui, mais bon, on a quand même maximisé le résultat donc il faut que l'on soit fiers de la performance » a confié Charles Leclerc de son côté. Reste maintenant à voir si le Grand Prix des Etats-Unis, qui se tiendra à Austin le 20 octobre, se déroulera mieux pour le pilote de Ferrari.