F1 : Leclerc dénonce un scandale chez McLaren

Jean de Teyssière

Lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan, Charles Leclerc est parti de la pole position mais s’est fait surprendre par Oscar Piastri un peu avant la mi-course. Le pilote Ferrari n’a jamais réussi à le rattraper et a terminé deuxième à Bakou. Mais le Monégasque dénonce un aileron flexible chez McLaren qui est très controversé.

McLaren fonce vers le titre de champion du monde des constructeurs. L’écurie anglaise, qui n’a plus remporté ce championnat du monde depuis 1998 est passée devant Red Bull le week-end dernier, grâce notamment à la victoire d’Oscar Piastri devant Charles Leclerc. Le Monégasque reconnaît s’être fait piéger mais dénonce une pièce sur la monoplace de McLaren.

«Oscar a fait une bonne manœuvre sur moi»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, Charles Leclerc est revenu sur sa deuxième lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan : « Oscar a fait une bonne manœuvre sur moi à Bakou. Je savais que c’était une opportunité pour lui de passer, mais je n’étais pas plus inquiet que ça. Je savais qu’il pouvait prendre la tête, mais je savais aussi que j’étais au début de la montée en température des pneus, et je ne voulais pas les attaquer, donc je ne voulais pas commencer à devenir stupide en termes de défense. »

«C’est pour le moins controversé»

« Cependant, j’avais tort car évidemment sa vitesse en ligne droite était vraiment, vraiment bonne et après cela, je n’ai plus jamais eu l’occasion de le dépasser. Aujourd’hui je comprends pourquoi avec leur aileron mini DRS. Nous avons déjà eu un dialogue en interne à ce sujet. Je pense que Fred (Vasseur) va approfondir un peu plus cette question avec vous les médias demain (en conférence de presse FIA, ndlr), mais d’après ce qu’on m’a dit, c’est pour le moins controversé, dénonce Leclerc. Donc, oui. Je vais laisser ce sujet et je laisserai Fred commenter un peu plus. »