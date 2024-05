F1 : Leclerc en plein rêve, il lâche une grande annonce !

Benjamin Labrousse

Ce dimanche, Charles Leclerc a remporté la sixième course de sa carrière à l’occasion du Grand Prix de Monaco. Une grande première à domicile pour le pilote monégasque, qui était forcément très ému à l’arrivée. En plein rêve, la mascotte de Ferrari s’est exprimée sur ses ressentis après cette course fabuleuse.

Enfin, Charles Leclerc l’a fait ! Parti en pole position en 2021 et en 2022, le Monégasque a enfin brisé la malédiction à Monaco et a gagné son sixième Grand Prix en carrière ce dimanche. Le pilote Ferrari aura réalisé un week-end parfait à domicile, et a logiquement devancé Oscar Piastri (McLaren), ainsi que son coéquipier Carlos Sainz (Ferrari).

F1 : Charles Leclerc va réaliser son rêve ? https://t.co/fyFDJ3sdTA pic.twitter.com/71QBXNHQFm — le10sport (@le10sport) May 26, 2024

« Je suis sorti du tunnel et je ne voyais rien et j’ai réalisé que j’avais les larmes aux yeux »

« C’est la course qui m’a fait rêver depuis tout petit, et avec tout ce qui s’est passé ces dernières années en étant deux fois en pole et en ratant deux fois la victoire, c’était compliqué à accepter » , a réagi un Charles Leclerc très ému au micro de Canal + après cette première victoire de la saison. « La troisième est la bonne et ça fait du bien. Il y a eu très peu de moments dans ma carrière où j’ai eu du mal à gérer les émotions en course, voire jamais. A deux tours de l’arrivée, je suis sorti du tunnel et je ne voyais rien et j’ai réalisé que j’avais les larmes aux yeux » .

« Il y avait pas mal de tension, plus que dans le passé »