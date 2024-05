F1 - Grand Prix de Monaco : Leclerc en plein rêve ? Il lâche une grande annonce

Benjamin Labrousse

Ce samedi après-midi, Charles Leclerc a confirmé sa belle dynamique en signant la pole position du Grand Prix de Monaco. Déjà parti en tête sur le tracé monégasque sans pour autant l’emporter (en 2021 et 2022), le pilote Ferrari veut briser la malédiction. Après sa belle prestation, Leclerc a donné tous les ingrédients concernant une victoire à domicile ce dimanche.

Un week-end parfait pour Charles Leclerc. Après un début de saison satisfaisant, le Monégasque souhaitait frapper un grand coup chez lui, à Monaco. Déjà épatant ce vendredi au cours de la deuxième séance d’essais libres, le pilote Ferrari a confirmé ce samedi à l’occasion des qualifications. Auteur du meilleur temps en Q3, Leclerc s’élancera donc en tête de la course ce dimanche (15h) devant Oscar Piastri (McLaren) et Carlos Sainz (Ferrari).

Charles Leclerc obtient la pole position à Monaco

Mais pour Charles Leclerc, le grand objectif sera d’aller chercher une première victoire à domicile. En effet, le Monégasque est déjà parti à deux reprises en tête du Grand Prix de Monaco lors des éditions 2021 et 2022, mais n’a pourtant jamais réussi à remporter la course. Forcément, cela trotte dans la tête de la mascotte de Ferrari, qui se veut plus que lucide sur ses objectifs dimanche. Dans des propos relayés par l' Auto Journal , Leclerc s’est exprimé après sa prestation du jour.

« Pour y parvenir, je devrai évidemment réussir mon départ »