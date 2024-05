F1 - Grand Prix de Monaco : Verstappen annonce une catastrophe !

Benjamin Labrousse

Ce vendredi avait lieu les deux premières séances d’essais libres du Grand Prix de Monaco. Si ces dernières ont été dominées par Lewis Hamilton (Mercedes) et Charles Leclerc (Ferrari), Max Verstappen lui, a de nouveau semblé agacé par le comportement de sa monoplace. Après sa journée mitigée, le champion de Red Bull a fustigé la RB20.

Vainqueur l’an dernier, Max Verstappen pourra-t-il de nouveau l’emporter du côté de Monaco ce dimanche (15h) ? Toujours considéré comme le grand favori de chaque course, le Néerlandais voit peu à peu ses rivaux se rapprocher, à commencer par Lando Norris. En difficulté lors des EL1 et EL2 ce vendredi, « Super Max » était très frustré pour son début de week-end monégasque...

« C’est la version la plus extrême de la pire issue possible du week-end »

« Je ne pense pas pouvoir décrire ce qui se passe. C’est très difficile. Ce n’est pas quelque chose auquel je ne m’attendais pas. Mais c’est la version la plus extrême de la pire issue possible du week-end jusqu’à présent » , a lâché Verstappen, relayé par Next-Gen Auto . « C’est difficile. Il y a beaucoup de bosses, de bordures et de changements de carrossage sur la piste. Pour nous, c’est impossible à prendre. Chaque fois que nous passons dessus, nous perdons beaucoup de temps au tour. Parce que la voiture ne roule pas bien. Cela nous empêche, pour le moment, d’aller plus vite » .

« Je ne m’attends pas à des miracles »