F1 : Gros transfert pour Verstappen ? Mercedes lâche un coup de froid

Benjamin Labrousse

Ce n’est plus un secret, à la fin de cette saison, Lewis Hamilton quittera Mercedes afin de rejoindre Ferrari. Désormais, la bande à Toto Wolff va devoir trouver un remplaçant de choix au Britannique. Si Max Verstappen est logiquement le premier choix du boss des Flèches d’Argent, Wolff a affirmé ce vendredi que Mercedes ne pouvait pas convaincre le triple champion du monde.

La saison de Formule 1 arrive bientôt à sa moitié. Une chose est certaine, Mercedes a complètement manqué son début d’année 2024. Et alors que le remplacement de Lewis Hamilton par Max Verstappen semblait encore possible il y a peu, Toto Wolff a affirmé ne plus y croire.

« Max ne montera pas dans une voiture qui n’est pas compétitive »

« Max ne montera pas dans une voiture qui n’est pas compétitive et pour le moment nous ne sommes pas assez compétitifs pour attirer un champion du monde » , a reconnu le team principal de Mercedes auprès de l’agence PA news du côté de Monaco cet après-midi. « Mais nous devons voir comment se dérouleront les prochains mois. Nous avons un plan en place et les ingénieurs sont confiants cette fois que la direction est la bonne. Regardez McLaren. Si nous pouvons mettre quatre dixièmes sur la voiture, nous serons très compétitifs. Je dois attendre le bon moment pour sélectionner notre pilote. Il n’y a pas d’urgence » .

« Carlos veut assurer son avenir. Tant pis pour nous ».