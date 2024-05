F1 : Un crack bat Verstappen, Hamilton valide !

Benjamin Labrousse

Vainqueur devant Max Verstappen à Miami, Lando Norris a de nouveau réussi à inquiéter le triple champion du monde en titre du côté d’Imola dimanche dernier. Le jeune Britannique est un véritable modèle de persévérance, à l’image de son écurie McLaren. Pour Lewis Hamilton, le mode de fonctionnement de son ancienne équipe est juste incroyable.

En deuxième partie de saison l’année dernière, McLaren avait surpris tous les observateurs en devenant la seconde meilleure écurie du paddock derrière Red Bull. Après un début de saison 2024 plus timide, les monoplaces oranges sont de retour à l’avant ! Surtout, l’écurie britannique a vécu un énorme succès le 5 mai dernier, avec la victoire de Lando Norris au Grand Prix de Miami. Le pilote de 24 ans, qui a devancé Max Verstappen, a également signé une très belle deuxième place dimanche dernier lors du Grand Prix d’Émilie-Romagne.

F1 - Hamilton : Mercedes annonce du lourd pour Monaco https://t.co/pzZXes1KiU pic.twitter.com/evbi5hQQh3 — le10sport (@le10sport) May 22, 2024

Hamilton félicite McLaren

Pour Lewis Hamilton, McLaren est un véritable modèle de réussite. Dans des propos relayés par Next-Gen Auto , le septuple champion du monde s’est exprimé sur son ancienne équipe, affirmant que cette dernière n’avait jamais cessé de combler son retard sur Red Bull et sur Max Verstappen. « Je pense qu’ils ont également montré qu’il est possible de combler l’écart et de rattraper le retard si le travail est bien fait. Cela nous a tous incités à nous y mettre, et j’espère que nous pourrons aussi nous rapprocher » .

« Je pense que Lando fait un excellent travail »