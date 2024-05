F1 : Voilà la recette miracle pour battre Verstappen ?

Pierrick Levallet

Après avoir été battu par Lando Norris à Miami, Max Verstappen a pu prendre sa revanche ce dimanche à Imola. Le triple champion du monde en titre s’est imposé avec moins d’une seconde d’avance sur le pilote de McLaren, qui a malgré tout inquiéter le Néerlandais. L’écurie britannique s’est d’ailleurs permis de livrer la recette pour battre Red Bull et Max Verstappen. D’après Andrea Stella, il faut empêcher le pilote de 26 ans de bien gérer ses pneus. Et il faut surtout faire le moins d’erreurs possible au cours du week-end.

«Entre une McLaren et une Red Bull, il n’y avait pas grand chose»

« L’exécution du week-end est toujours un facteur clé, surtout maintenant que les marges sont si serrées. Les trois premières voitures en qualifications [à Imola] se situaient à un dixième environ, donc clairement en termes d’opérations, la façon dont vous conduisez en course et vous gérez les pneus peuvent devenir un facteur dominant. Aujourd’hui, entre une McLaren et une Red Bull, il n’y avait pas grand chose et d’autres facteurs ont fait la différence » a d’abord expliqué le Team Principal de McLaren dans des propos rapportés par F1 Only .

«Il est important que nous soyons là»