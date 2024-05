F1 : Leclerc a plombé Ferrari

Jean de Teyssière

Lors des qualifications, Charles Leclerc n'a pas réussi à faire mieux que le quatrième temps. Le pilote monégasque visait pourtant la pole position mais c'est finalement Max Verstappen qui l'a décrochée. Finalement, le pilote Ferrari a réussi à grapiller une place pour monter sur le podium. Pour Frédéric Vasseur c'est un résultat décevant car il est certain qu'en cas de qualifications réussies, il aurait remporté cette course.

Le Grand Prix d'Émilie-Romagne aura une nouvelle fois sacré Max Verstappen. Le pilote Red Bull s'est imposé devant Lando Norris et Charles Leclerc. Mais la fin du Grand Prix, marqué par l'usure des pneus du Néerlandais a donné des regrets à pas mal d'écuries...

«C’est mitigé car je pense qu’il y avait de la place pour faire mieux»

Au micro de Canal + , Frédéric Vasseur, le directeur de Ferrari, était un peu déçu de la conclusion de ce Grand Prix : « C’est mitigé car je pense qu’il y avait de la place pour faire mieux. Je pense que si on avait tout mis bout à bout en qualifs et qu’on était partis devant on aurait gagné. C’est une frustration, mais l’image globale est plutôt bonne. Aujourd’hui, nous avons obtenu le meilleur résultat possible, car il est très difficile de dépasser ici. Lorsque nous poussions, nous avons réussi à réduire l’écart, mais nous avons dû faire attention à la surchauffe des pneus et nous n’avions pas suffisamment de différence de rythme pour doubler. »

«On est dans le groupe avec McLaren et Red Bull»