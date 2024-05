F1 : Verstappen a eu chaud, McLaren vide son sac

Jean de Teyssière

Le Grand Prix d'Émilie-Romagne a tenu toutes ses promesses avec un nouveau duel à distance entre Max Verstappen et Lando Norris. Le pilote de McLaren avait réussi à l'emporter devant le pilote Red Bull à Miami et n'était pas loin de réitérer cet exploit à Imola. Toutefois, Max Verstappen a tenu bon, mais avec un ou deux tours supplémentaires, il aurait terminé deuxième.

Avec 161 points, Max Verstappen a déjà une avance confortable au classement des pilotes, devant Charles Leclerc et ses 113 points. À Imola, le triple champion du monde en titre a s'en est bien sorti, lui qui a vu Lando Norris se rapprocher en fin de course, profitant de ses pneus usés...

«Un ou deux tours de plus m’auraient permis de l’avoir»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, Lando Norris affichait sa frustration de ne pas avoir réussi à dépasser Max Verstappen dans le final, sûr qu'il était capable de gagner une deuxième fois de suite : « Oui, ça me fait mal de le dire, mais un ou deux tours de plus m’auraient permis de l’avoir. C’est dommage que j’ai perdu trop de temps en début de course sur Max, il était plus rapide dans le premier relais et nous étions meilleurs dans le deuxième. C’aurait été beau avec un ou deux tours de plus, mais ce n’était pas le cas aujourd’hui. »

«N sommes dans un point où nous pouvons lutter avec Ferrari et Red Bull»