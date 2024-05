F1 : L’exploit surréaliste de Verstappen !

Arnaud De Kanel

C'est la fin d'un week-end totalement fou qui vient de s'achever pour Max Verstappen. En difficultés lors des trois séances d'essais libres, le Néerlandais a finalement surpris tout le monde samedi en réalisant la pole avant de signer la victoire à Imola ce dimanche après avoir résisté au retour de Lando Norris, quelques heures après avoir remporté une autre course, virtuelle cette fois-ci. Un exploit rarissime.

Et de cinq pour Max Verstappen ! Ce dimanche, le triple champion du monde en titre a signé sa cinquième victoire de la saison au terme d'un week-end qui fut pour le moins mouvementé pour lui.



Verstappen vainqueur à Imola...

Attendu au tournant après avoir été battu par Lando Norris à Miami, Max Verstappen a répondu présent ce week-end à Imola. Inquiet après avoir été mis en difficultés lors des essais libres, le Néerlandais a tout d'abord remis les pendules à l'heure en signant la pole contre toute-attente avant de s'imposer ce dimanche. Pour cela, Verstappen aura résisté au retour en trombe de Lando Norris malgré la menace d'une pénalité de cinq secondes s'il venait à dépasser les limites de la piste. Malgré des pneus usés, le pilote Red Bull a tenu bon. « J’ai attaqué toute la course. On était forts en pneus mediums, c’était plus difficile à gérer en durs, surtout dans les 10-15 derniers tours, je n’avais aucun grip, je glissais beaucoup. Lando s’est rapproché et j’ai dû attaquer à fond avec des pneus qui ne fonctionnaient plus. Je suis très heureux de gagner », a-t-il déclaré. Mais ce n'est pas sa seule victoire du week-end...

...et sur simulateur !

En effet, malgré le GP d'Emilie-Romagne, Max Verstappen avait tenu à participer aux 24 Heures du Nürburgring virtuelles avec son équipe, la Team Redline. Le Néerlandais a passé deux relais, dont un dernier à quelques heures du départ de la course à Imola. Et comme dans la vraie vie, Verstappen et son équipe ont triomphé sur la course virtuelle. Comme un dimanche... A noter également les magnifiques performances des Français Sami Meguetounif, vainqueur en F3, et d'Isaak Hadjar, vainqueur en F2.