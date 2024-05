F1 : Une catastrophe évitée de justesse pour Red Bull

Arnaud De Kanel

Red Bull s'est fait une immense frayeur à Miami. Alors que Max Verstappen s'élançait en pole position, le triple champion du monde en titre a manqué de se faire percuter par son coéquipier Sergio Perez dans le premier virage. Le Mexicain a tiré tout droit et il a bien failli causé l'abandon de son leader, ce qui aurait forcément provoqué la colère de Verstappen. Helmut Marko n'ose pas l'imaginer.

Max Verstappen est tombé. A Miami, c'est Lando Norris et McLaren qui ont triomphé, profitant notamment de l'erreur de la safety car. Quoiqu'il en soit, les monoplaces britanniques étaient bien plus rapides que les autrichiennes en Floride et avec sa deuxième place, Verstappen s'en tire même relativement bien. En effet, le Néerlandais a échappé de peu à la catastrophe en raison d'une grossière erreur de Sergio Perez. Le Mexicain aurait pu causer un terrible accident.

F1 : Lewis Hamilton annonce son successeur chez Mercedes ? https://t.co/j2JuRavu8c pic.twitter.com/tAaO74uZqV — le10sport (@le10sport) May 17, 2024

«Cela aurait été son Waterloo s’il avait sorti Max»

Helmut Marko est revenu sur ce fait de course qui aurait pu semer la pagaille chez Red Bull. « Lorsque Pérez a failli provoquer un accident dans le premier virage après le départ, je me suis dit ’Dieu tout-puissant’. Cela m’a rappelé le Mexique, où Checo avait également effectué une telle manœuvre dans le premier virage. Heureusement, cette fois-ci, tout s’est bien passé. Bien sûr, cela aurait été son Waterloo s’il avait sorti Max », a reconnu l'Autrichien dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

«Max a dit que ce n’était pas si grave»