F1 : Red Bull vend la mèche pour ce transfert chez Ferrari ?

Alors que Red Bull a annoncé le départ d'Adrian Newey à l'issue de la saison, l'ingénieur britannique est annoncé avec insistance chez Ferrari où il pourrait rejoindre Lewis Hamilton et Charles Leclerc. Attristé par ce départ, Helmut Marko craint que Newey s'engage en faveur de La Scuderia, ce qui pourrait faire du mal à l'écurie autrichienne.

Red Bull traverse des moments compliqués d'un point de vue extra-sportif. Les tensions en interne impliquant le directeur de l'écurie Christian Horner auront eu raison d'Adrian Newey. Le plus célèbre des ingénieurs du paddock, à l'origine des ultra-performantes monoplaces Red Bull, quittera l'équipe de Max Verstappen et il devrait rejoindre Ferrari. Le Dr Helmut Marko le craint fortement et il sait de quoi il parle sachant qu'il était très proche du Britannique.

«Je crains qu’il ne soit avec une équipe rivale tout de suite, probablement Ferrari»

« Avec Newey, vous avez une figure de proue. Avec lui à bord, les jeunes ingénieurs étaient beaucoup plus faciles à recruter car c’était un honneur pour eux de travailler avec lui. Quand il y avait des problèmes, Newey était souvent le premier à trouver la solution. Red Bull pourrait désormais avoir du mal à trouver la meilleure solution technique dès le départ pour le tout nouveau règlement 2026. L’homme le plus expérimenté ne sera plus avec nous. Et je crains qu’il ne soit avec une équipe rivale tout de suite, probablement Ferrari. Je parie sur le rouge », a confié Helmut Marko dans des propos relayés par Nextgen-Auto . L'Autrichien a également tenu à rassurer sur l'avenir proche de Max Verstappen.

Pas de départ pour Verstappen selon Marko