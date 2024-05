F1 : Un pote de Verstappen tacle Mercedes

Arnaud De Kanel

Vainqueur du Grand Prix de Miami le week-end dernier, Lando Norris a débloqué son compteur en Formule 1. La fin d'une longue attente pour le Britannique qui a fait ses débuts en 2019 et qui a donc connu la domination de Mercedes ainsi que celle de Red Bull, lui le grand copain de Max Verstappen. Or, il estime que l'écurie allemande a perdu de sa superbe.

Lando Norris est un vainqueur de Grand Prix en Formule 1. La semaine passée, le Britannique a mis fin à sa série noire pour décrocher le premier succès d'une carrière déjà bien entamée durant laquelle il aura été témoin de la domination de Mercedes. Une écurie qui l'a fait rêver dans le passé mais qu'il ne considère plus comme une top-team actuellement.



Norris déçu de Mercedes

« Est ce que Mercedes est encore une top team ? Si vous regardez à quel point Mercedes a été dominante dans le passé, vous auriez attendu plus d’elle. Donc je dis ’plus totalement’ à votre question. Surtout quand vous voyez à quel point au cours des dernières années, ils ont dit : ’Ah, maintenant nous savons’, et ils ne semblent jamais réussir à trouver le problème », a déclaré Lando Norris dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Pour le Britannique, Mercedes était même plus performante la saison dernière.

«Ils étaient presque plus compétitifs l’année dernière qu’aujourd’hui»