F1 : Gasly lâche une réponse intrigante, c’est terminé ?

Arnaud De Kanel

La mi-saison approche et Pierre Gasly n'a toujours pas réglé sa situation contractuelle. Le pilote français est donc susceptible de quitter Alpine et ses dernières sorties sur le sujet vont dans ce sens. En effet, à Miami la semaine dernière, l'ancien coéquipier de Yuki Tsunoda s'est montré très évasif sur la question.

Dans quelle écurie pilotera Pierre Gasly la saison prochaine ? Déçu des récentes performances de l'écurie française, le Normand pourrait être tenté de ne pas renouveler son contrat et trouver un nouveau challenge, ce qui ne devrait pas être facile. Mais pour l'heure, Gasly ne s'est pas décidé même si une tendance commence à se dessiner. En effet, le Français n'a voulu faire aucun commentaire et a laissé laissé la liberté aux journalistes d'interpréter comme ils le souhaitaient son message. Très intriguant et peut-être annonciateur de la fin d'une histoire.



F1 : Mercedes va rencontrer le clan Verstappen ! https://t.co/Dmt8KCq0ou pic.twitter.com/2zknBuWGgM — le10sport (@le10sport) May 9, 2024

«Prenez-le comme vous voulez, mais je ne m’étendrai pas sur la situation contractuelle»

« La signature de Nico ne change rien à mes projets. Pour l’instant, je n’ai rien à annoncer, je ne vais pas m’étendre sur le sujet et j’en dirai plus le moment venu. Je n’ai pas de commentaire à faire pour l’instant. Prenez-le comme vous voulez, mais je ne m’étendrai pas sur la situation contractuelle », a déclaré Pierre Gasly avant de se décrisper afin de se réjouir de l'arrivée de David Sanchez au sein de l'écurie Alpine.

«Je sais que ça va prendre du temps, mais il est important de réagir»