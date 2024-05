F1 : Le boss annonce la fin de Verstappen !

Benjamin Labrousse

Tout au long de l’histoire de la Formule 1, plusieurs champions ont régné sur ce sport. Ces dernières années, Max Verstappen a repris le flambeau à Lewis Hamilton et ne connaît pas d’égal dans le paddock. Néanmoins, comme l’a récemment affirmé Stefano Domenicali, toutes les grandes histoires ont une fin.

Battu par Lando Norris à l’occasion du Grand Prix de Miami dimanche dernier, Max Verstappen est-il sur le déclin ? Si le Néerlandais reste le grandissime favori pour le titre de champion du monde, certains estiment que son règne pourrait potentiellement se terminer d’ici peu, grâce à la concurrence.

F1 : Verstappen battu, il annonce un exploit ! https://t.co/0QhzYpFYJV pic.twitter.com/Sn7bBDMBjA — le10sport (@le10sport) May 9, 2024

« Ce n’est pas un facteur qui n’attire pas les gens »

Dans des propos relayés par Next-Gen Auto , l’actuel président de la Formule 1 est revenu sur ce sujet : « La F1 n’est pas intervenue dans la domination de Red Bull, malgré les appels à modifier les règles l’an dernier. Il est juste de dire que nous ne fabriquons pas de faux résultats parce que quelqu’un fait mieux que les autres. Ce n’est pas l’objectif du sport. Et d’ailleurs, tout au long du sport, la Formule 1 a vécu des cycles où nous avons eu de grands coureurs qui ont gagné pendant de nombreuses années, les uns après les autres, ce n’est pas un facteur qui n’attire pas les gens » , a expliqué Stefano Domenicali.

« Cela va devenir de plus en plus dur pour elle et Max »