F1 : Un Français revient chez Alpine !

Arnaud De Kanel

Alpine est en pleine reconstruction. Depuis l'éviction de toutes ses grosses têtes, l'écurie française est gérée par un Bruno Famin qui semble beaucoup trop esseulé. Mais la semaine passée, Alpine a annoncé du renfort avec le retour du Français David Sanchez comme directeur technique exécutif.

On commence à y voir un peu plus clair dans l'organigramme d'Alpine. Jeudi dernier, l'écurie tricolore tricolore, qui rencontre d'énormes difficultés depuis le début de la saison, a annoncé l'arrivée de son nouveau directeur technique exécutif. Il s'agit du Français David Sanchez, lui qui avait d'ailleurs démarré sa carrière à Enstone avec Renault à l'époque.

Une signature dont s'est réjoui Bruno Famin, le team principal. « Je suis ravi d’accueillir David de nouveau à Enstone, où il a commencé sa carrière en 2005. Il s’agit d’une nomination clé pour nous assurer d’optimiser tout ce que nous faisons en tant qu’équipe et de nous concentrer sur les bons domaines de performance. Il est évident que les performances de la voiture et la trajectoire de développement n’ont pas évolué à un rythme suffisant par rapport à nos ambitions collectives. Nous sommes impatients d’accueillir David et de travailler d’arrache-pied ensemble pour atteindre le succès ultime », a confié Famin. David Sanchez se fait également une joie de revenir chez Alpine.

