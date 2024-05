F1 : Fin du calvaire pour Alpine, Ocon calme tout le monde

Hugo Chirossel

Après une longue période de disette, Alpine a obtenu son premier point de la saison le week-end dernier, à l’occasion du Grand Prix de Miami. Un soulagement pour l’écurie française dont le début de saison a été très compliqué. Cependant, Esteban Ocon a rappelé qu’il avait dû batailler dur pour l’obtenir et qu’il ne fallait pas se réjouir trop vite.

« On a débloqué le compteur, et c’est une satisfaction après un début de saison très compliqué . » Il aura fallu attendre la sixième course et la 10e place d’Esteban Ocon le week-end dernier lors du Grand Prix de Miami pour voir Alpine obtenir son premier point de la saison. Un soulagement pour Bruno Famin, qui a tout de même avoué avoir eu un peu peur lorsque ses deux pilotes étaient à la lutte en début de course.

« Nous ne voulons pas nous réjouir trop vite »

De quoi donner du baume au cœur à Alpine, mais Esteban Ocon estime tout de même que « nous ne voulons pas nous réjouir trop vite », comme il l’a confié dans des propos relayés par Motorsport.com . « Évidemment, ce n'est qu'un top 10. Mais si l'on considère que nous étions 19e et 20e il y a quelques courses à Bahreïn, je pense que nous pouvons tirer du positif de Miami. Les petits pas que nous faisons en ce moment font évidemment du bien parce que l'équipe est restée motivée en essayant de comprendre ce qui se passait avec notre rythme. Je dirais que le week-end n'a pas été des plus tranquilles. Mais ça fait deux courses que nous nous rapprochons des points : 11e à Shanghai, 10e aujourd'hui et nous sommes dans les points. Ça fait du bien de sortir de ce week-end avec une certaine récompense . »

