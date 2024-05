F1 : Verstappen, la nouvelle démonstration ?

Arnaud De Kanel

Il est tout simplement seul sur sa planète. Auteur de la pole de la course Sprint vendredi avant de remporter aisément la course ce samedi, Max Verstappen a encore fait parler la poudre pour signer sa sixième pole position de la saison. Il s'élancera de la meilleure position dimanche afin de signer un triplé à Miami.

Max Verstappen en feu. Déjà dominateur de la séance d'essais libres, des qualifications du Sprint et de la course Sprint, le Néerlandais a poursuivi son sans faute en signant le meilleur temps des qualifications. Une nouvelle pole position pour lui, la sixième en six courses cette saison. Tout simplement phénoménal.



Verstappen égale Prost

C'est la première fois depuis 1993 et Alain Prost qu'un pilote signe la pole position sur les six premiers Grands Prix de la saison. Le record reste détenu par Ayrton Senna et ses sept pole consécutives en 1988 et 1989. Max Verstappen est donc très bien parti pour effacer la marque du Brésilien et également pour remporter un troisième Grand Prix de Miami, lui l'unique vainqueur en Floride. Il ne devrait pas trop être inquiété au vu de ce qu'il montre depuis le début du week-end...



« Nous avons amélioré la voiture, mais quand nous venons ici, j’ai beaucoup de difficulté à être constant sur le feeling avec la voiture et les pneus sur un tour. C’est difficile de faire que le secteur 1 et le secteur 3 soient tous les deux bons, il faut trouver l’équilibre. Je pense qu’on a bien géré, ce n’était pas le tour le plus agréable de ma carrière car je glissais, mais on est en pole et c’est le plus important. La voiture semble clairement davantage sous contrôle, et c’est exactement ce que je cherchais, donc on verra ce qu’il en est demain. On sait ce qu’on a fait de mal tout à l’heure, ce que j’ai fait de mal, et je suis sûr que si je fais les choses correctement et qu’on fait tout de la même manière qu’on l’a fait ces dernières années, ça devrait aller », a déclaré Max Verstappen. Charles Leclerc complète la première ligne.

La grille à Miami

1- Max Verstappen (Red Bull)

2- Charles Leclerc (Ferrari)

3- Carlos Sainz (Ferrari)

4- Sergio Pérez (Red Bull)

5- Lando Norris (McLaren)

6- Oscar Piastri (McLaren)

7- George Russell (Mercedes)

8- Lewis Hamilton (Mercedes)

9- Nico Hülkenberg (Haas)

10- Yuki Tsunoda (RB Honda)

11- Lance Stroll (Aston Martin)

12- Pierre Gasly (Alpine)

13- Esteban Ocon (Alpine)

14- Alex Albon (Williams)

15- Fernando Alonso (Aston Martin)

16- Valtteri Bottas (Stake F1)

17- Logan Sargeant (Williams)

18- Daniel Ricciardo (RB Honda)

19- Kevin Magnussen (Haas)

20- Guanyu Zhou (Stake F1)