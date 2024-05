F1 : 150M€ chez Mercedes ? Verstappen lâche sa réponse

La rédaction

En 2025, Lewis Hamilton va rejoindre Ferrari et pour le moment, on ne sait toujours pas qui va le remplacer Mercedes. De nombreux circulent, dont celui du triple champion du monde en titre : Max Verstappen. Et pour convaincre le Néerlandais de quitter Red Bull, l'écurie allemande serait prêt à faire de grosses folies. Alors qu'une offre de 150M€ a été évoquée, Verstappen ne semble pas intéressé.

Avec le départ de Lewis Hamilton chez Ferrari en 2025, le jeu des chaises musicales a commencé. Un baquet se retrouve ainsi vacant pour la saison prochaine chez Mercedes. Qui fera équipe avec George Russell ? Le nom de Max Verstappen circule pour venir faire oublier Hamilton. Le Néerlandais est toutefois sous contrat jusqu'n 2028 avec Red Bull et il faudra donc se montrer très convaincant pour le faire venir. Mercedes serait en tout cas prêt à mettre de gros arguments sur la table, notamment d'un point de vue financier. C'est ainsi que différentes rumeurs ont évoqué la somme de 150M€ par an pour Max Verstappen.

F1 - Hamilton : Ferrari raconte le transfert du siècle ! https://t.co/JgVFphadlb pic.twitter.com/rEUTZ7CDnX — le10sport (@le10sport) May 3, 2024

« L’argent ne sera pas un facteur de différenciation pour moi »

Mercedes déroulerait donc le tapis rouge pour Max Verstappen. Est-il maintenant prêt à accepter ces 150M€ ? Rapporté par NextGen Auto , le pilote Red Bull a donné sa réponse, annonçant alors : « Eh bien, mon avenir est chez Red Bull pour le moment. En fin de compte, même si, disons, ce serait le cas, 150 millions d’euros donc, l’argent ne sera pas un facteur de différenciation pour moi pour aller quelque part. Je suis déjà content de ce que je gagne. C’est une question de performance. Je sais que si je conduis pour la 5e ou la 6e place, et que tu es assez grincheux quand c’est le cas comme je le suis, c’est toujours une question de performance en fin de compte, tout le monde le sait, Toto le sait aussi. Il sait ce que je veux ».

« Pour le moment, je peux dire que je veux rester avec l’équipe »