F1 - Red Bull : Verstappen poussé chez Mercedes !

Max Verstappen n’échappe pas aux rumeurs pour son avenir alors que Mercedes songe au champion du monde de Red Bull pour remplacer Lewis Hamilton. Un transfert que le Néerlandais peut et doit prendre considération aux yeux de Ralf Schumacher, qui estime que les deux parties sortiraient gagnantes d’une telle association.

La future arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari pourrait créer d’autres bouleversements en Formule 1. La situation de Max Verstappen fait notamment réagir malgré son engagement avec Red Bull jusqu’en juin 2028, et ce n’est pas l’annonce du départ de l’ingénieur Adrian Newey qui va mettre fin aux rumeurs, celui-ci étant l’un des grands contributeurs de la réussite de l’écurie dans la discipline. Aux yeux de Jos Verstappen, père du champion du monde, « l’équipe risque de s’effondrer » sans Newey, laissant peu de doute sur l’état d’esprit du clan néerlandais. De quoi le pousser à aller voir ailleurs ?

« J’y penserais certainement si j’étais lui »

Mercedes serait à l’affût pour récupérer Max Verstappen et oublier Lewis Hamilton. Une piste à prendre à considération aux yeux de Ralf Schumacher, qui va même plus loin en poussant le pilote Red Bull à changer d’écurie. « Avec la lutte de pouvoir en cours chez Red Bull, j’y penserais certainement si j’étais lui. L’idée de remettre une équipe comme Mercedes en bonne voie le séduirait. Et il peut vraiment le faire », estime-t-il, relayé par Nextgen-Auto .

« De gros points d’interrogation concernant Red Bull »