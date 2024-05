F1 : L’ancien boss d’Alpine prend la défense de Verstappen

Jean de Teyssière

L'ancien directeur de l'écurie français Alpine, Otmar Szafnauer est désormais libre de commenter l'actualité de la Formule 1. Pour le Roumano-Américain, Max Verstappen ne mérite pas les critiques sur la domination qu'il exerce sur son sport ces dernières années. Par ailleurs, il voit Lando Norris être le mieux placé pour concurrence le triple champion du monde autrichien.

Max Verstappen a remporté les trois derniers championnats du monde de Formule 1. Le pilote autrichien de Red Bull a même remporté ses deux derniers titres avec une facilité déconcertante et la saison 2024 a commencé sur les mêmes bases. Cette trop forte domination n'est pas du goût de certains dans le monde de la Formule 1, ce qu'a critiqué un ancien dirigeant d'Alpine.

«Personnellement, je mettrais Lando à côté de Max pour voir ce qui se passe»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto , Otmar Szafnauer, l'ancien directeur d'Alpine, estime que : « Pour ma part, j’aime Lewis, il a fait un travail formidable, mais il est à un autre âge de sa carrière. Personnellement, je mettrais Lando à côté de Max pour voir ce qui se passe. Je ne dis pas que Lando devrait le faire, mais vous me demandez qui peut battre Max. C’est vraiment difficile à savoir. Il faut être dans la même voiture. Mais ce que je respecte chez Lewis, c’est qu’il travaille très dur et que c’est un grand pilote. La place à laquelle il se qualifie n’a pas d’importance. J’ai regardé la dernière course, et il était derrière l’une des Alpine en disant ’je ne peux pas le rattraper’. Je regarde les temps au tour, et il avait raison, les temps au tour étaient très similaires. Mais où a-t-il terminé ? Dans les points. Il a réussi à le faire. C’est un grand pilote, il n’abandonne jamais, et l’autre chose que j’aime chez lui, c’est qu’il est très respectueux sur la piste . »

F1 : Verstappen chez Mercedes, la clause qui peut tout relancer https://t.co/3hJei6U25D pic.twitter.com/VdbSp9JQ8C — le10sport (@le10sport) April 27, 2024

«Nous devons célébrer Max et ne pas le critiquer parce qu’il gagne tout le temps»