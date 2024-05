F1 : Red Bull lâche une bombe, il déballe tout

Benjamin Labrousse

Depuis plusieurs jours, certains médias faisaient état d’une possible fin de collaboration entre Red Bull et son célèbre directeur de la technologie Adrian Newey. Ce mercredi, l’écurie autrichienne a officialisé la nouvelle, Newey quittera la firme au cours du premier trimestre de 2025. Rapidement, le Britannique a tenu à réagir à ce départ majeur pour le monde de la Formule 1.

Une bombe a été lâchée ce mercredi ! Arrivé chez Red Bull à l’hiver 2005, Adrian Newey va quitter l’écurie autrichienne. Concepteur de monoplaces d’exception, le Britannique aura été directeur technique de RB jusqu’en 2018, avant d’occuper un poste de directeur de la technologie. Faisant partie des ingénieurs les plus compétents du paddock, Newey quittera son poste à l’issue de la saison, et se retirera définitivement de la firme Red Bull à partir du premier trimestre de 2025 annonce le communiqué publié par l’écurie dirigée par Christian Horner.

« Il va nous quitter avec le statut de véritable légende »

Horner justement, a déploré la perte d’un véritable ami : « Sa vision et son intelligence nous ont permis de conquérir 13 titres en 20 saisons. Sa capacité à concevoir, à embrasser le changement en comprenant les règles les plus importantes sur lesquelles se concentrer et son insatiable envie de gagner ont permis de faire de Red Bull une force encore plus grande que le regretté Dietrich Mateschitz l'avait jamais imaginé. Il va nous quitter avec le statut de véritable légende. C'est aussi mon ami et quelqu'un envers qui je serai pour toujours reconnaissant. Son héritage continuera de résonner dans les couloirs de Milton Keynes » , a lâché le directeur de Red Bull, relayé par l’Equipe .

« Le moment est venu pour moi de passer le relais »