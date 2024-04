F1 : Coup de tonnerre annoncé chez Red Bull, le boss sort du silence

Arnaud De Kanel

Alors que sur le plan sportif Red Bull connaît une saison florissante, en coulisses, l'écurie autrichienne est secouée par une série de crises. En début d'année, des allégations de comportements déplacés visant Christian Horner, le directeur de l'équipe, ont éclaté au grand jour, déclenchant une enquête interne. Les conclusions de cette investigation ont innocenté l'homme d'affaires britannique. Cependant, une nouvelle ombre plane sur l'équipe : Adrian Newey, l'ingénieur émérite de Red Bull, aurait informé la direction de son intention de quitter l'écurie à la fin de la saison. Horner a répondu aux rumeurs.

Dans les coulisses de Red Bull, le vent du changement souffle fort. Longtemps habituée à une stabilité remarquable, l'écurie autrichienne se trouve désormais confrontée à une période de turbulences en interne. Alors que Max Verstappen continue d'impressionner sur les circuits avec ses performances éclatantes, des remaniements importants menacent de perturber la dynamique de l'équipe pour les saisons à venir. En effet, Adrian Newey aurait annoncé son départ.

Newey aurait annoncé son départ

C'est un séisme qui secoue le monde de la Formule 1 en cette fin de semaine. Adrian Newey, considéré comme l'un des plus grands ingénieurs de monoplaces de l'histoire de la discipline, aurait pris la décision radicale de quitter Red Bull Racing à l'issue de la saison en cours. Depuis ses débuts avec l'écurie autrichienne en 2006, Newey a été le cerveau derrière les monoplaces qui ont mené Sebastian Vettel à quatre titres mondiaux et qui propulsent désormais Max Verstappen au sommet de la discipline. Son départ, selon les sources proches du dossier, serait étroitement lié aux tumultes qui ont agité la direction de l'écurie Red Bull en début de saison. Les controverses et les polémiques entourant le directeur de l'équipe, Christian Horner, auraient apparemment poussé Newey à franchir le pas et à envisager une nouvelle étape dans sa carrière. Christian Horner a tenu à rappeler que l'ingénieur était encore sous contrat.

