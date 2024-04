F1 : Verstappen chez Mercedes, la clause qui peut tout relancer

Pierrick Levallet

Après Lewis Hamilton chez Ferrari, un autre transfert pourrait secouer la F1. En effet, Mercedes cherche le remplaçant du Britannique et penserait ainsi à tenter sa chance avec Max Verstappen. D'ailleurs, Helmut Marko pourrait bien relancer l'avenir du Néerlandais s'il venait à quitter Red Bull en cours de saison.

Le premier transfert de 2025 a déjà secoué le monde de la F1. En effet, Lewis Hamilton a décidé de changer d’écurie. Après dix ans passés chez Mercedes, le Britannique quittera l’écurie allemande pour rejoindre Charles Leclerc chez Ferrari. Toto Wolff se serait donc mis en quête de son remplaçant et ne cesse d’agiter le marché des pilotes. Le nom de Carlos Sainz Jr, libre en fin de saison, revient souvent.

F1 : Après Verstappen, Red Bull reçoit un coup de pression https://t.co/CEN0erwEoa pic.twitter.com/824g6KY0C7 — le10sport (@le10sport) April 25, 2024

Mercedes veut tenter le coup avec Max Verstappen...

Mais Mercedes pourrait également tenter un gros coup avec Max Verstappen. Le Néerlandais pourrait reconsidérer son avenir chez Red Bull, où l’ambiance n’est plus aussi seine qu’avant avec les récentes polémiques et tensions. Toto Wolff estime avoir une carte à jouer avec le triple champion du monde en titre. Une réunion au sommet serait même programmée entre Mercedes et le clan Max Verstappen avant le Grand Prix d’Imola pour discuter de tout ça. D’ailleurs, l’écurie allemande pourrait miser sur une clause du contrat du Néerlandais pour faire pencher la balance en sa faveur.

Helmut Marko va plomber Red Bull ?