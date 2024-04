F1 : Verstappen chez Ferrari, Red Bull répond cash

Pierrick Levallet

Alors que Lewis Hamilton quittera Mercedes pour Ferrari, Max Verstappen pourrait également faire ses valises. Les récentes polémiques chez Red Bull pourraient le pousser à reconsidérer son avenir au sein de l'écurie autrichienne. En tout cas, Helmut Marko ne voit pas vraiment le Néerlandais signer au sein de la Scuderia.

Le marché des pilotes promet d’être assez animé au cours des prochains mois. Avec Lewis Hamilton qui rejoindra Ferrari en 2025, Mercedes lui cherche naturellement un remplaçant pour la saison prochaine. Mais Max Verstappen pourrait également quitter Red Bull. Les polémiques qui touchent Christian Horner pourrait amener le Néerlandais à reconsidérer son avenir au sein de l’écurie autrichienne. Toutefois, Helmut Marko ne voit pas vraiment le triple champion du monde quitter Red Bull puisqu’il cherche à avoir la meilleure voiture de la grille.

«Max conduira là où il a la meilleure voiture»

« Il veut toujours être dans la voiture la plus rapide, et Max dans la Red Bull, c’est une combinaison imbattable... Mais si vous mettiez Max dans une Ferrari, les choses seraient différentes. Il n’aurait pas cette symbiose qu’il a avec sa Red Bull, pas tout de suite en tout cas. Les 20 secondes d’avance qu’il a sur Checo [Perez] en course correspondent à sa supériorité en termes de pilotage. Max conduira là où il a la meilleure voiture et il l’a chez Red Bull. Rien d’autre n’est à l’horizon » a fait savoir le responsable de la filière des jeunes pilotes de Red Bull dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

Red Bull lui cherche un nouveau coéquipier