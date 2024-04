F1 : Un scénario de folie pour le Grand Prix de Chine ?

La rédaction

Pour la cinquième course de la saison 2024 de Formule 1, l’ensemble du paddock se déplace en Chine. Un week-end qui s’annonce mouvementé au niveau de la météo et qui promet donc un beau spectacle tout au long de ce dernier.

Ce week-end, le monde de la Formule 1 retrouve avec joie le tracé de Shanghai pour le Grand Prix de Chine, une étape qui n'a pas figuré au calendrier depuis cinq longues années en raison de la crise sanitaire mondiale provoquée par le Covid-19. Cette reprise tant attendue promet d'être riche en rebondissements, avec au programme de ce cinquième rendez-vous de la saison 2024, des conditions météorologiques changeantes, une course Sprint et un lot d'incertitudes pour les équipes composant la grille de départ. Sur le papier, les ingrédients sont réunis pour un Grand Prix de Chine des plus passionnants. En effet, les équipes n'ont plus foulé le bitume du circuit de Shanghai depuis 2019, soit trois ans avant l'introduction de l'actuelle réglementation technique en Formule 1. Par conséquent, les données dont disposent les écuries sont aujourd'hui obsolètes, ce qui ajoute une dose supplémentaire d'imprévisibilité à cet événement majeur.

La première course Sprint de la saison

Par ailleurs, la Formule 1 a décidé d'inaugurer à Shanghai la première des six courses Sprint prévues cette saison, sur un tracé qui offre traditionnellement de nombreuses opportunités de dépassement. Cependant, aucune équipe n'a eu l'opportunité de s'entraîner sur ce circuit depuis 2019. Avec seulement une séance d'essais libres d'une heure prévue ce vendredi avant les qualifications, il est fort à parier que des surprises seront au rendez-vous. Un élément clé à prendre en compte est la météo. Les prévisions annoncent de la pluie à Shanghai tout au long du week-end, notamment pendant la séance de qualifications du Grand Prix de Chine programmée le samedi à 15h00 heure locale.

Retour sur la dernière édition en 2019