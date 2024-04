F1 - GP de Chine : Inquiétude chez Red Bull à cause de Ferrari

Arnaud De Kanel

Après le Japon le week-end dernier, la Formule 1 va poursuivre sa tournée asiatique en Chine. Encore une fois, le graining risque bien de faire la différence comme à Melbourne. De quoi susciter l'inquiétude dans les rangs de Red Bull car Ferrari a l'avantage dans ce domaine.

Cinq ans plus tard, la Formule 1 s'apprête à faire son retour en Chine. Chez Red Bull, on craint que le graining joue un rôle primordial à Shanghai et à ce petit jeu là, comme on a pu le voir en Australie, c'est Ferrari qui tire son épingle du jeu. Christian Horner et Helmut Marko sont donc inquiets.

«Nous nous attendons à ce que les Ferrari soient probablement nos plus proches concurrents »

« Je suis déjà heureux que nous retournions en Chine. C’est un bon circuit pour la F1. Le premier virage s’éternise, et avec les virages à grande vitesse, cela a toujours été très punitif pour les pneus avant, surtout à gauche. Il y a aussi une course sprint, la première course sprint de l’année – c’est donc un autre défi. Il y aura beaucoup de points à marquer, donc ce sera intéressant de voir comment ça se passe. Le graining sera un facteur. Et je pense que Ferrari sur ce circuit de l’Albert Park était définitivement compétitive dans ce domaine, et nous avions vu dès le vendredi que leur rythme de course était compétitif. Doit-on s’avouer vaincus ? Bien sûr que non mais nous nous attendons à ce que les Ferrari soient probablement nos plus proches concurrents là-bas », a déclaré Christian Horner dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Helmut Marko est du même avis.

«J’espère que nous n’aurons pas de surprises comme à Melbourne»