F1 : Mercedes, Red Bull... Alonso déballe tout sur son choix

Pierrick Levallet

Fernando Alonso a finalement fait le choix de prolonger chez Aston Martin jusqu'à la fin de l'année 2026. Le pilote de 42 ans n'a d'ailleurs pas manqué de justifier son choix.

Depuis quelques semaines, Fernando Alonso agite le marché des pilotes. L’Espagnol était annoncé du côté de Mercedes pour remplacer Lewis Hamilton, qui rejoindra Ferrari en 2025, mais aussi chez Red Bull pour épauler Max Verstappen en cas de départ de Sergio Pérez. Finalement, le double champion du monde a choisi de prolonger chez Aston Martin jusqu’à fin 2026. Et il n’a pas manqué d’expliquer son choix.

«Aston était la chose logique à faire et c’était aussi la meilleure»

« Mercedes et Red Bull? Vous devez tout évaluer. Il faut voir quel est le marché. Il faut aussi écouter les autres. C’est une procédure normale et je pense qu’il est juste d’écouter toutes les propositions et de voir comment le marché évolue. Dans ma tête, Aston était la chose logique à faire et, en fin de compte, c’était aussi la meilleure. C’est chez Aston Martin que je me suis senti le plus désiré. Toutes les autres conversations n’étaient que légères, et je n’ai jamais tiré de conclusions ou quelque chose comme ça » a confié Fernando Alonso dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

Aston Martin se frotte les mains