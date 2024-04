F1 : Surprise, il est comparé à Verstappen et Alonso

Jean de Teyssière

Lors du Grand Prix du Japon, c'est une nouvelle fois Max Verstappen qui s'est imposé. Sur le circuit de Suzuka, les Red Bull ont même réalisé le doublé avec la deuxième place de Sergio Pérez. Dans l'écurie sœur, Racing Bulls, Yuki Tsunoda a profité de l'ambiance japonaise pour marquer son premier point à domicile. Une course qui n'a pas échappé à Helmut Marko qui a vu un grand Tsunado le week-end dernier.

Le Grand Prix d'Australie a été compliqué pour Max Verstappen qui a dû abandonner au bout de sept tours. Au Japon, le triple champion du monde en titre a remis les pendules à l'heure en terminant à la première place. Chez Red Bull, la course d'un autre pilote a été remarquée.

«Après deux années aussi longues, j'ai réussi à marquer des points»

Après le Grand Prix du Japon, le pilote Yuki Tsunoda révélait sa joie d'avoir terminé à la dixième place, comme il l'explique dans des propos rapportés par motorsport.com : « C'est incroyable. Après deux années aussi longues, j'ai réussi à marquer des points [à domicile]. C'est un sentiment très agréable et je remercie l'équipe, qui a fait un travail fantastique lors de l'arrêt au stand, et qui nous a permis de passer devant Aston sur la piste. Sans cela, je n'aurais pas pu marquer ce point. C'est donc tout à l'honneur de l'équipe et aussi, bien sûr, merci aux fans japonais. »

«Son week-end a été du niveau de Max, Alonso et compagnie»