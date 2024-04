F1 - GP du Japon : Verstappen bien parti pour imiter Schumacher !

Arnaud De Kanel

Il n'aura même pas eu le temps de douter. Contraint à l'abandon à Melbourne il y a deux semaines, Max Verstappen a tenu à rappeler qui était le patron ce samedi en dominant les qualifications. Quatre Grands Prix et quatre pole positions pour le Néerlandais qui s'élancera juste devant son coéquipier Sergio Perez dimanche matin à Suzuka. Une place idéale pour filer vers un triplé que seul Michael Schumacher est parvenu à réaliser.

Max Verstappen a remis les pendules à l'heure. Irrésistible en qualifications depuis le début de la saison, le triple champion du monde en titre est déjà remis de sa péripétie vécue en Australie il y a deux semaines de cela. Ce samedi, il a signé le meilleur temps à Suzuka et il partira donc en pole position pour la quatrième fois en quatre courses en 2024 dimanche.



Verstappen sur les traces de Schumacher

Plus rien ne résiste à Max Verstappen depuis maintenant trois saisons. Double tenant du titre à Suzuka, le Néerlandais peut donc remporter le Grand Prix du Japon pour la troisième année consécutive. Seul Michael Schumacher (2000, 2001, 2002) a réalisé cette prouesse auparavant. Sa pole position le met forcément dans les meilleures dispositions et Verstappen ne compte pas se faire prier pour conforter sa place de leader du championnat du monde.



« C’était très serré à la fin. La piste est sensible avec les pneus, le tarmac est très agressif, et on veut vraiment aller à la limite mais ça ne fonctionne pas tout le temps. Mais le plus important est d’être en pole. On veut que chaque tour soit parfait mais sur un tel circuit, ce n’est pas toujours le cas. Mais c’était une bonne journée dans l’ensemble, j’ai une bonne position de départ demain et c’est ce qui compte. C’est bien pour l’équipe d’être premier et deuxième et on espère de pouvoir continuer demain », a confié Max Verstappen dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Le ton est donné.

La grille à Suzuka

1- Max Verstappen (Red Bull)

2- Sergio Perez (Red Bull)

3- Lando Norris (McLaren)

4- Carlos Sainz (Ferrari)

5- Fernando Alonso (Aston Martin)

6- Oscar Piastri (McLaren)

7- Lewis Hamilton (Mercedes)

8- Charles Leclerc (Ferrari)

9- George Russell (Mercedes)

10- Yuki Tsunoda (Visa Cash App RB)

11- Daniel Ricciardo (Visa Cash App RB)

12- Nico Hülkenberg (Haas)

13- Valtteri Bottas (Stake F1)

14- Alex Albon (Williams)

15- Esteban Ocon (Alpine)

16- Lance Stroll (Aston Martin)

17- Pierre Gasly (Alpine)

18- Kevin Magnussen (Haas)

19- Logan Sargeant (Williams)

20- Guanyu Zhou (Stake F1)