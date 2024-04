F1 : Viré par Ferrari, il veut écœurer Verstappen

Jean de Teyssière

Il y a deux semaines, Ferrari avait réussi une grande performance en Australie en battant Red Bull. Assez vite, Max Verstappen a abandonné et Carlos Sainz en a profité pour remporter sa première course cette saison. Une performance remarquable et remarquée surtout pour celui qui a été mis à la porte par Ferrari, à cause de l'arrivée prochaine de Lewis Hamilton. Ce week-end aura lieu le Grand Prix du Japon et le pilote espagnol espère réussir pareille performance.

En 2025, Carlos Sainz roulera probablement dans une autre écurie. Le pilote espagnol laissera sa place à Lewis Hamilton la saison prochaine, mais n'est absolument pas résigné. Carlos Sainz est le seul pilote hors Red Bull à avoir remporté une course depuis le 20 novembre 2022.

«Ça promet d’être une bonne lutte»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto , Carlos Sainz se montre confiant à quelques heures du Grand Prix du Japon : « En EL1, on était plus proches de Red Bull que je l’attendais, donc ce sont des signes positifs sur les progrès que l’on a faits depuis cinq mois. Mais en EL1, on ne connait pas les quantités de carburant, mais l’an dernier on était à huit dixièmes en qualifs, donc être à deux dixièmes en EL1 est une bonne base, même s’ils seront difficiles à battre. Cela semble serré avec les McLaren et les Mercedes, Red Bull a encore un pas d’avance, mais un plus petit pas d’avance que ce que l’on attendait, donc ça promet d’être une bonne lutte. J’étais confiant lors des premières courses, la voiture était bonne ce matin en prenant la piste, et c’est une bonne chose. La voiture est juste meilleure cette année. »

F1 : Ferrari va encore écoeurer Verstappen ? https://t.co/C6F9lkMuvk pic.twitter.com/Lyfuy8YSo7 — le10sport (@le10sport) April 5, 2024

«S’il y a un tour spécial à faire, j’espère être celui qui le fera»