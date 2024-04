F1 : Hamilton quitte Mercedes, son grand pote annonce du lourd !

Benjamin Labrousse

Le 1er février dernier, Mercedes officialisait le départ de Lewis Hamilton vers Ferrari en 2025. Si pour le moment, les Flèches d’Argent réalisent un début de saison très compliqué, le départ du septuple champion du monde pourrait provoquer une reconstruction très intéressante chez l’écurie allemande. C’est en tout cas ce qu’espère George Russell, coéquipier de « King Lewis » depuis deux ans.

Après avoir assis sa domination sur la Formule 1 chez Mercedes, Lewis Hamilton s’apprête à rejoindre Ferrari. Une page se tourne dans l’histoire des Flèches d’Argent , dont les dernières courses laissent perplexe. Si la succession du Britannique sera un sujet important pour Toto Wolff et les siens cette saison, George Russell, lui, estime que le départ de Lewis Hamilton peut finalement être un mal pour un bien chez Mercedes.

« Je pense que ce changement est positif pour lui et positif pour Mercedes »

Interrogé par l’AFP , le coéquipier de Lewis Hamilton s’est confié à cœur ouvert, affirmant avoir été surpris du choix de ce dernier : « Bien sûr, comme tout le monde. Mais je pense que le changement a du bon parfois. Il a réalisé tant de belles choses, il est là depuis si longtemps et nous sommes un peu coincés en ce moment. Je pense que ce changement est positif pour lui et positif pour Mercedes car cela donne la possibilité de repartir d'une feuille blanche » .

« Il faut accepter que ce qui fonctionnait à un moment donné, peut ne plus fonctionner ensuite »