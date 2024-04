F1 - Alpine : Ocon annonce une mauvaise nouvelle

Benjamin Labrousse

Le début de saison d’Alpine ressemble à un cauchemar éveillé. L’écurie française n’a toujours pas inscrit le moindre point, et espère forcément inverser la tendance lors du Grand Prix du Japon ce week-end. Néanmoins, si Pierre Gasly se voulait très motivé, Esteban Ocon lui, ne s’attend pas à une révolution du côté de Suzuka.

Alpine dans le dur. Après une deuxième partie de saison plus qu’intéressante en 2023, l’écurie basée à Enstone semble avoir fait trois pas en arrière. Au bout de trois Grand Prix, aucun point n’a été inscrit pas le duo de pilotes Esteban Ocon - Pierre Gasly, tandis que seul Ocon à Melbourne il y a deux semaines, a réussi à se hisser en Q2 lors des qualifs...

F1 - Alpine : Gasly vend la mèche pour son avenir ? https://t.co/t2NWXKCqm4 pic.twitter.com/8jPWrjHbkn — le10sport (@le10sport) April 1, 2024

« J’ai pleinement confiance en l’équipe »

Avant le Grand Prix du Japon ce week-end, Pierre Gasly se voulait très motivé : « J’ai pleinement confiance en l’équipe pour continuer à comprendre le package et libérer de la performance pour nous ramener à la place qui doit être la nôtre au championnat. Tout le monde donne le meilleur de lui-même, nous travaillons dans le bon sens et positivement pour faire progresser les choses » .

« En tout cas, ce ne sera pas une révolution »