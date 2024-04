F1 : Avant Hamilton, grande surprise pour Ferrari

Arnaud De Kanel

Alors qu'il quittera Ferrari en fin de saison pour laisser sa place à Lewis Hamilton, Carlos Sainz a crée la surprise à Melbourne en remportant le troisième Grand Prix de sa carrière. Revenu de son opération de l'appendicite, l'Espagnol a impressionné tout le monde et il donne l'impression d'être plus fort que jamais, certainement motivé par l'envie de montrer à ses dirigeants qu'ils ont fait une erreur en se séparant de lui.

« Carlos le mérite. Après l’appendicite et le fait qu’il n’était toujours pas à 100%. Mais aussi après avoir été informé qu’il ne serait plus là en 2025. Vous pouvez voir ce que la puissance humaine peut faire quand elle en a besoin. » Ces mots forts sont sortis de la bouche de Toto Wolff à l'issue du Grand Prix de Melbourne, lui qui est très bien placé pour parler avec son énorme expérience. Car oui, en créant la surprise en Australie, Carlos Sainz en a laissé beaucoup de marbre, démontrant qu'à l'heure actuelle, il n'avait rien à envier à Lewis Hamilton ou encore Charles Leclerc.



Sainz, la surprise du chef chez Ferrari

C'est la sensation de ce début de saison en Formule 1. Revenu d'une opération de l'appendicite et perturbé depuis l'annonce de l'arrivée de Lewis Hamilton qui coïncide donc avec son départ de chez Ferrari, Carlos Sainz a dompté l'Albert Park pour signer son troisième succès en carrière. Comme en 2023 à Singapour, il est le seul à avoir su profiter d'un mauvais week-end de Red Bull pour tirer son épingle du jeu. Dès qu'une petite fenêtre de tir s'offre à lui, Sainz l'ouvre merveilleusement bien. « Sa forme est fascinante ! », note Helmut Marko, l'une des figures de Red Bull. Et comme le fait remarque le père du pilote espagnol, Ferrari n'accorde aucun passe droit à Leclerc, ce qui permet à Sainz de briller et de pourquoi pas se mettre à rêver d'une fin en apothéose.

«Ferrari semble permettre aux deux pilotes d’attaquer»