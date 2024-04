F1 : Un nouvel exploit de Ferrari face à Verstappen ?

Arnaud De Kanel

Ferrari a renoué avec la victoire il y a bientôt deux semaines de cela à Melbourne, mettant ainsi fin à l'écrasante domination de Red Bull. Un succès acquis par Carlos Sainz qui relève de l'exploit au vu des dernières sorties de l'équipe de Max Verstappen. Et à Suzuka ce week-end, La Scuderia entend bien rééditer son excellente performance pour décrocher son premier succès au Japon depuis 20 ans.

Max Verstappen est tombé à Melbourne. Contraint à l'abandon, le triple champion du monde en titre et leader du championnat du monde a laissé ses rivaux se battre et c'est Carlos Sainz qui l'a finalement emporté. Pas de victoire pour Verstappen donc, une première depuis septembre 2023 et le Grand Prix de Singapour déjà remporté par Sainz. La série de neuf victoires consécutives du Néerlandais s'est achevée à Melbourne et Ferrari est condamnée à un nouvel exploit ce week-end à Suzuka, un circuit qui ne lui a plus souri depuis 2004 et une victoire de Michael Schumacher.



«Le circuit de Suzuka constitue un test particulièrement sévère»

Forcément, La Scuderia arrive au Japon craintive. « Le circuit de Suzuka constitue un test particulièrement sévère pour les voitures et les pilotes, ce qui explique qu’il soit si populaire auprès d’eux. Nous sommes convaincus que nous disposons d’un ensemble compétitif, mais nous savons que nous devons faire un travail parfait pour battre nos rivaux. Comme toujours au Japon, et cette année en particulier puisque c’est la première fois que nous courons à Suzuka au début du printemps, la météo pourrait jouer un rôle, mais nous nous sommes préparés à cette éventualité à l’usine et nous sommes déterminés à être aux avant-postes », a déclaré Frédéric Vasseur dans des propos relayés par Nextgen-Auto . La disette longue de 20 ans va-t-elle prendre fin pour Ferrari ? Réponse ce week-end.



Les pilotes du devront couvrir les 307,471 km de course, soit 53 tours de 5,807 km sur le circuit de Suzuka et ses 18 virages. Les premiers tours de piste s'effectueront très tôt, décalage horaire oblige, ce vendredi dès 4h30 avec la première séance d'essais libres, suivie de la seconde à 8h, toutes les deux diffusées sur Canal+ Sport . Samedi, se tiendra la troisième et dernière séance d'essais libres à 4h30, suivie des qualifications à 8h sur Canal+ Sport . Enfin, le départ du Grand Prix du Japon sera donné dimanche à 7h sur Canal+ .

