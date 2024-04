F1 : Vettel répond à Mercedes pour la succession d’Hamilton !

Jean de Teyssière

La saison prochaine, Lewis Hamilton ne sera plus un pilote de Mercedes mais de Ferrari. L'écurie allemande va devoir lui trouver un remplaçant et de nombreux noms ont déjà été prononcés. Parmi eux figure celui d'une légende de la Formule 1, Sebastian Vettel, qui s'est prononcé à ce sujet en restant énigmatique...

Âgé de 36 ans, Sebastian Vettel en a certainement encore sous la pédale d'accélérateur. Le quadruple champion du monde allemand avec Red Bull a quitté le monde de la Formule 1 en 2022, après deux saisons chez Aston Martin et recevrait quelques demandes pour rejoindre un baquet...

«Le frisson, la vitesse, je pense que c'est surtout la compétition qui me manque»

Le quadruple champion du monde de Formule 1, Sebastian Vettel, a été interrogé sur son envie, ou non, de reprendre la course, sur Sky Sports : « Je ne sais pas. Je veux dire, je continue... Il y a des choses qui m'enthousiasment. Bien sûr, quand j'en parle, mais il y a aussi des choses qui ne m'enthousiasment pas et je pense que quand j'ai arrêté... Le frisson, la vitesse, je pense que c'est surtout la compétition qui me manque. Piloter vite n'est pas... Ce n'est pas la seule chose, mais c'est vraiment la compétition [qui me manque] . »

«Je parle à Toto Wolff»