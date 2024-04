F1 : Désillusion pour Red Bull, Verstappen promet du lourd

Benjamin Labrousse

Après deux premiers Grand Prix largement maîtrisés, Max Verstappen a été contraint d’abandonner à Melbourne (24 mars dernier). Une contre-performance sans conséquence directe pour le triple champion du monde, mais qui voit ses poursuivants le rejoindre au classement. Avant le Grand Prix du Japon, le Néerlandais a fait part de sa soif de revanche.

Un champion piqué à vif. De manière totalement surprenante, Max Verstappen n’a pas terminé le Grand Prix d’Australie le 24 mars dernier. Un problème de moteur est venu plomber le triple du champion du monde, qui a laissé la victoire lui échapper. Mais ce dimanche, « Super Max » entend bien récupérer sa place lors du Grand Prix du Japon à Suzuka.

« Suzuka est toujours un circuit formidable »

« Suzuka est toujours un circuit formidable pour faire de la course », a expliqué Max Verstappen dans des propos relayés par Next-Gen Auto . « En tant qu’équipe, nous avons eu beaucoup de souvenirs spéciaux ici au fil des ans, y compris la victoire du championnat des constructeurs l’année dernière, ainsi que mon deuxième titre pilotes ici aussi. C’est agréable de faire une pause avec la famille et les amis avant le début des courses, et c’est toujours un plaisir de pouvoir passer du temps à Tokyo » .

« La dernière course à Melbourne a été malheureuse »