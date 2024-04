F1 : Plombé par Verstappen, Hamilton dit tout sur son calvaire

Hugo Chirossel

Après avoir remporté six titres de champion du monde d’affilée avec Mercedes, Lewis Hamilton a vu sa série s’arrêter en 2021, lors du Grand Prix d’Abu Dhabi, le dernier de la saison. C’est finalement Max Verstappen qui a été sacré et un peu plus de deux ans plus tard, le Britannique s’estime toujours volé, même s’il assure avoir fait la paix avec cet épisode.

Si Max Verstappen écrase la concurrence depuis deux ans, le titre s’était joué jusqu’au bout en 2021. Cette année-là, le Néerlandais a remporté son premier titre de champion du monde, grâce à sa victoire devant Lewis Hamilton lors du Grand Prix d’Abu Dhabi, le dernier de la saison. Après intervention de la voiture de sécurité, Michael Masi, directeur de la course, avait autorisé Max Verstappen à remonter jusqu’à la deuxième position, alors qu’il venait de passer au stand et qu’il était bloqué dans le trafic.

«C’est un moment qui m’a construit»

Avec ses pneus neufs, Max Verstappen avait ainsi dépassé Lewis Hamilton pour l’emporter, lui dont les gommes étaient usées. « Si j’ai le sentiment de m’être fait voler ? Évidemment. Vous connaissez l’histoire… », a confié le Britannique, dans un entretien accordé à GQ . « Mais ce qu’il y avait de beau dans ce moment, et c’est ce que j’ai choisi d’en retenir, c’est que mon père était à mes côtés. Notre relation a eu ses hauts et ses bas, et le jour le plus difficile de ma carrière, il était là. Il m’a toujours appris à garder la tête haute. Je suis allé féliciter Max, sans me rendre compte de l’impact que ça aurait. C’est un moment qui m’a construit. Je l’ai su pendant que je le vivais. Je ne savais pas comment ce serait perçu ; mais je savais que les cinquante mètres que j’avais à marcher, c’était quitte ou double. Soit je m’effondrais, soit je me relevais . »

«J’ai fait la paix avec ça»